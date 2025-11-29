Βαρύ πένθος για την απώλεια εν ενεργεία Αστυνομικού

Μεγάλη είναι η θλίψη στο Αγρίνιο για την απώλεια του Αντώνη Πελέκη.

Ο άτυχος άνδρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών χάνοντας τη μάχη με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε τους τελευταίους μήνες.

Διαβάστε επίσης

Ο Αντώνης Πελέκης ήταν πατέρας δυο παιδιών που υπηρετούσε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Τροχαίας. Καταγόταν από την Καμαρούλα Αγρινίου.

Ο πόνος είναι ανείπωτος για τους οικείους του και το κλίμα βαρύ στις τάξεις της τοπικής αστυνομίας.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 29 Νοεμβρίου και ώρα 12:30 στον Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου (νέο) στο Αγρίνιο. Η σορός θα βρίσκεται στο ναό μισή ώρα νωρίτερα ενώ η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Καμαρούλας.

Πένθος στην τοπική αστυνομία

«Ανείπωτη θλίψη μας προκάλεσε η απώλεια του μέλους μας και αγαπημένου συναδέλφου Αντώνη Πελέκη. Η τοπική μας διοίκηση εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του και υπόσχεται να είναι κοντά στην οικογένειά του σε οτιδήποτε χρειαστεί. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να δίνει δύναμη στην οικογένειά του να αντέξει την απώλεια του Αντώνη», σημειώνει η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.

Πηγή: agrinionews.gr

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.