Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Ενστόλων - Σήμερα στα Προπύλαια

Κοινή ανακοίνωση 13 Φορέων:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ



Ενημερώνουμε ότι οι 13 φορείς εκπροσώπησης εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποίησαν συνεδριάσεις των προεδρείων τους, την Πέμπτη 13 και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, στα γραφεία του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ, με σκοπό την αποτίμηση της παρούσας κατάστασης και τον σχεδιασμό των περαιτέρω ενεργειών, ενόψει των εξελίξεων που έχουν προαναγγελθεί.

Κατά τις συνεδριάσεις, εκφράστηκε έντονη διαμαρτυρία για τις συνεχιζόμενες προσβλητικές και απαξιωτικές δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Δένδια, οι οποίες στοχοποιούν αδικαιολόγητα το στρατιωτικό προσωπικό και υπονομεύουν τη συνοχή και το ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ιδιαίτερη αγανάκτηση προκαλούν οι πρόσφατες δηλώσεις περί «βαθμών χωρίς νόημα» για τους υπαξιωματικούς, καθώς και οι γενικευμένες αναφορές ότι «όσοι παραιτούνται δεν έχουν αίσθημα εθνικής αποστολής». Θέσεις τέτοιου περιεχομένου δεν αρμόζουν σε δημόσιο αξιωματούχο, πολλώ δε μάλλον στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.



Επισημάνθηκε ότι η Πολιτεία οφείλει να διερευνήσει τα πραγματικά αίτια της αυξημένης αποχώρησης στελεχών και της απαξίωσης του στρατιωτικού επαγγέλματος, ιδιαίτερα από τους νέους, αντί να εκτοξεύει αβάσιμες και προσβλητικές κατηγορίες. Ιδιαίτερη απογοήτευση προκαλεί η απουσία αντίδρασης για τις δηλώσεις αυτές, από τη στρατιωτική Ηγεσία.



Αναφορικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τους 13 φορείς, συμφωνήθηκε ότι:

• Επιμένουμε στην συνέχιση των δυναμικών διεκδικήσεων για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων μας, όπως αυτά διατυπώθηκαν και κατατέθηκαν με το ψήφισμά μας, της 11ης Οκτώβριου 2025.

• Δηλώνουμε ότι ο αγώνας ενάντια στον «σταδιοδρομικό μεσαίωνα» θα συνεχιστεί για όσο απαιτηθεί.



• Θα συνεχίσουμε ενωμένοι την προσπάθεια για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων και του κύρους των στρατιωτικών και των Ενόπλων Δυνάμεων.

• Θα πραγματοποιήσουμε νέα ειρηνική πανελλαδική – πανστρατιωτική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15:00, στα Προπύλαια (Πανεπιστήμιο) με πορεία στην συνέχεια στην Βουλή, με κεντρικό αίτημα την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου και σύνθημα:

«Όχι στην Διάλυση των Ενόπλων Δυνάμεων

Όχι στο Σώμα Υπαξιωματικών»



Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τις οικογένειές τους και κάθε πολίτη που αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων να συμμετάσχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στέλνοντας ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα προς το Κοινοβούλιο και σε όσους αγνοούν τις ανησυχίες του προσωπικού.

Παράλληλα, καλούμε τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές Ενώσεις, τις Ενώσεις Αποστράτων, τους συλλόγους και κάθε άλλο φορέα εκπροσώπησης να ενημερώσουν τα μέλη τους και να στηρίξουν ενεργά τη συμμετοχή στη συγκέντρωση, διευκολύνοντας και υποστηρίζοντας τις μετακινήσεις, μένοντας μακριά από «κατευθυντήριες οδηγίες». Το πολυνομοσχέδιο αφορά όλο το προσωπικό, ανεξαρτήτως προέλευσης, και οι συνέπειές του θα είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντικές.



Η ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην απόκτηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων, χωρίς παράλληλη μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό που τα χειρίζεται και τα υποστηρίζει. Εθνική Άμυνα με απαξιωμένους στρατιωτικούς δεν νοείται.



Οι Φορείς Εκπροσώπησης των εν Ενεργεία και εν Αποστρατεία Στρατιωτικών

Π.Ο.Ε.Σ.

Σ.Α.Σ.Μ.Υ.

Σ.Α.Σ.Μ.Υ.Ν.

Σ.Α.Σ.Τ.Υ.Α.

Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α.

Σ.Α.Ι.Ρ.

Ε.Σ.Μ.Α.

Π.ΟΜ.Α.Σ.

ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.

Σ.Ο.Ε.Δ.

Σ.Α.Α.Υ.Σ.

Σ.Α.Α.Σ.Μ.-Θ.Α.Σ.Μ.Υ.

Σ.Α.Α.Σ.Μ.Υ.