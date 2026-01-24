Β΄ Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. ο Ιωάννης Σκούρας που προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου

Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή δύο Αντιστρατήγων Αστυνομίας, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, το οποίο έκρινε τους 27 Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (25 Γενικών Καθηκόντων και δύο Ειδικών Καθηκόντων).

Προακτέος στο βαθμό του Αντιστράτηγου, κρίθηκε ο μέχρις πρότινος Υποστράτηγος Γιάννης Σκούρας που κατάγεται από την Καρδίτσα.

Παράλληλα με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, ο κ. Σκούρας τοποθετείται ως Β΄ Υπαρχηγός του Σώματος.

Πηγή: thessaliatv.gr

Το Policenet.gr του εύχεται καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία του.