Αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Ά. Γεωργιάδης

Την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, κατά την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γ. Πατούλη, προέδρου του ΙΣΑ και του ΕΔΔΥΠΠΥ, με τίτλο:«20 Χρόνια ΕΔΔΥΠΠΥ - Η Προαγωγή της Υγείας Μέσα από την Αυτοδιοίκηση».

Στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στα γραφεία του ΙΣΑ, παρέστησαν πλήθος εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας, επιστημονικών φορέων και πολιτών.

Ο υπουργός Υγείας, αφού συνεχάρη τον πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ Γ. Πατούλη, «για το έργο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που αποτελεί προπομπό της σημερινής πολιτικής του υπουργείου Υγείας», ανακοίνωσε «την αύξηση της ιατρικής αμοιβής από τα 10 στα 13 ευρώ», σε ανταπόκριση πάγιου αιτήματος του ΙΣΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΙΣΑ απέστειλε και πρόσφατα επιστολή προς το υπουργείο Υγείας, ζητώντας γενναία αύξηση της ιατρικής αμοιβής καθώς και την αύξηση του κρατικού τιμολογίου των βιοπαθολογικών και ακτινολογικών εξετάσεων, το οποίο παραμένει καθηλωμένο επί σειρά ετών, παρά τη συνεχή αύξηση του κόστους λειτουργίας των ιατρείων και των εργαστηρίων.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο κρίσιμο ζήτημα του clawback, που έχει θέσει επανειλημμένως ο ΙΣΑ, επισημαίνοντας ότι καταβάλλεται προσπάθεια να μειωθεί περαιτέρω, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και σταθερού πλαισίου, για τους παρόχους υγείας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε την ανάγκη οι γιατροί να έχουν αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας και διευκρίνισε ότι ο ΙΣΑ θα συνεχίσει τη μάχη για την ιατρική κοινότητα και τη δημόσια υγεία.

«Πρόκειται για την πρώτη αύξηση που κάνει πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας στην ιατρική αμοιβή, μετά την πολυετή καθήλωσή της, γεγονός που είναι σημαντικό. Ωστόσο, ζητούμε τον επόμενο χρόνο να υπάρξει η δυνατότητα για νέα αναπροσαρμογή τουλάχιστον κατά το διπλάσιο», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΙΣΑ.

Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της πρόληψης και στην προσπάθεια που έχει γίνει στις δύο τελευταίες δεκαετίες από το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ (ΕΔΔΥΠΠΥ), -σε συνεργασία με τον ΙΣΑ και άλλους φορείς- που έχει εξελιχθεί σε έναν πανελλαδικό θεσμό, με δήμους και περιφέρειες να αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τη σημασία της πρόληψης και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας.