Αυξήσεις έως 1.036% στις αποδοχές των οπλιτών θητείας

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά, με την οποία αυξάνονται οι μηνιαίες αποδοχές των οπλιτών στρατεύσιμης και εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 5516/15-10-2025).

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, το συνολικό ετήσιο ποσό των επιπλέον αποδοχών που θα λαμβάνουν οι στρατεύσιμοι ανέρχεται σε 24 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από εξοικονόμηση πόρων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η νέα ΚΥΑ συνοπτικά περιλαμβάνει σημαντική αύξηση αποδοχών σε όλες τις κατηγορίες οπλιτών, καθώς και διαφοροποίηση των αποδοχών των οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο, έναντι αυτών που υπηρετούν στην ενδοχώρα.

Επίσης, περιλαμβάνει νέα κατηγοριοποίηση των στρατευσίμων ως προς τις αποδοχές τους, με κατάργηση/συγχώνευση συγκεκριμένων κατηγοριών.

Συγκεκριμένα, οι οπλίτες θητείας, οι οποίοι λαμβάνουν σήμερα μηνιαίες αποδοχές 8,80 ευρώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 100 ευρώ όταν υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο και 50 ευρώ όταν υπηρετούν τη θητεία τους στην ενδοχώρα.

Πρόκειται, όπως επισημάνεται στην ανακοίνωση, για αύξηση 1.036% για τους οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο και αύξηση 468% για τους αντίστοιχους που υπηρετούν τη θητεία τους στην ενδοχώρα.

Επιπλέον:

- Οπλίτες τέκνα πολύτεκνων οικογενειών έως τώρα λαμβάνουν 35 ευρώ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση περίπου 330%.

- Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με ένα τέκνο, λαμβάνουν 88 ευρώ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150 ευρώ, δηλαδή αύξηση περίπου 70%.

- Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με δύο τέκνα, λαμβάνουν 140,87 ευρώ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 200 ευρώ, δηλαδή αύξηση περίπου 42%.

- Έγγαμοι ή άγαμοι οπλίτες με τρία τέκνα, λαμβάνουν 234,78 ευρώ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 250 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση περίπου 7%.

- Για κάθε επιπλέον τέκνο άνω των τριών, υφίσταται προσαύξηση κατά 50 ευρώ.

- Άγαμοι ορφανοί από ένα γονέα οπλίτες, λαμβάνουν 35,22 ευρώ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 150 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση περίπου 326%.

- Άγαμοι ορφανοί και από τους δύο γονείς οπλίτες, λαμβάνουν 100 ευρώ ενώ με τη νέα ΚΥΑ θα λαμβάνουν 200 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση κατά 100%.

Η νέα ΚΥΑ θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2026.