Το αυτοκίνητο της Sony θα έχει ενσωματωμένο PlayStation

Φανταστείτε να είστε σταματημένοι με το αυτοκίνητό σας για ένα διάλειμμα, κάνοντας ανάπαυλα από το ταξίδι σας ή να φορτίζετε τις μπαταρίες σας και εσείς να παίζετε ηλεκτρονικά παιχνίδια!

Αυτό το ενδεχόμενο που πριν από μερικά έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, μπορεί σύντομα να αποτελέσει αληθινή περίπτωση στον πραγματικό κόσμο. Και εξαιτίας της Sony και της Honda. Η συνεργασία των δύο ιαπωνικών εταιρειών, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός συστήματος ψυχαγωγίας, το οποίο δεν έχει προηγούμενο.

Η τεχνολογική εξέλιξη αφορά το επερχόμενο AFEELA. To νέο μοντέλο αναμένεται να διαθέτει μια σταθερή σύνδεση 5 Mbps, μια κάρτα SIM και ένα PlayStation 5! Όπως ακριβώς εκείνο του σπιτιού σας. Η καμπίνα του αυτοκινήτου θα έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί σε ένα playroom για χαλάρωση, μακριά από το άγχος και το στρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οθόνη του ταμπλό και το ηχοσύστημα συμβάλλουν στη λειτουργία των βιντεοπαιχνιδιών, μέσω ενός χειριστηρίου DualSense. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, να τονίσουμε ρητώς και κατηγορηματικώς πως η χρήση του παιχνιδιού, θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο. Οι λόγοι είναι προφανείς.

Όπως και να ‘χει, οι κατασκευαστές επιθυμούν να καινοτομούν, διαφέροντας από τους υπόλοιπους. Το νέο Sony car, σκοπεύει να γίνει σημείο αναφοράς, ως ένα μέσο που όχι μόνο θα μας μεταφέρει από το ένα σημείο στο άλλο, αλλά θα χρησιμοποιείται και για αναψυχή. Μια νέα ψηφιακή εποχή για την αυτοκινητοβιομηχανία μόλις ξεκινά. Ανυπομονούμε να το δούμε όταν κυκλοφορήσει στην αγορά.

