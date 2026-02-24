Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, παρέσυρε μηχανές και καρφώθηκε σε κολώνα

Ένα σοβαρό τροχαίο συνέβη το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου στα Περιβόλια στο Ρέθυμνο.

Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και πήρε παραμάζωμα μηχανάκια και κολώνα

Σύμφωνα με μαρτυρίες ατόμων στο DayNight.gr, ένα όχημα το οποίο έτρεχε στην περιοχή, για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα.

Στη συνέχεια έπεσε πάνω σε δίκυκλα τα οποία ανήκουν σε γνωστό οβελιστήριο της περιοχής και στη συνέχεια καρφώθηκε σε μια κολώνα, ενώ σχεδόν διαλύθηκε και ένα μπεντένι που ήταν δίπλα στην κολώνα.

Η σύγκρουση ήταν δυνατή με αποτέλεσμα το όχημα να υποστεί αρκετές σοβαρές ζημιές.

Μάλιστα την ώρα που χτύπησε τα δίκυκλα, μια πέτρα εξφενδονίστηκε στη τζαμαρία του οβελιστηρίου και προκάλεσε ζημιές και ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανείς στο πεζοδρόμιο για να γίνει κάτι πιο σοβαρό.

Στον χώρο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάτι περισσότερο γνωστό σχετικά με την υγεία του οδηγού.