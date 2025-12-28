Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό κοντά στο Σέμπρωνα: Επιχείρηση της πυροσβεστικής

Πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής κοντά στον Σέμπρωνα του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο με μοναδικό επιβαίνοντα τον οδηγό, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους 70 μέτρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του cretalive.gr, ο οδηγός παραμένει εγκλωβισμένος μέσα στο όχημα, χωρίς τις αισθήσεις του.

Διαβάστε επίσης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τη συμμετοχή πυροσβεστών από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Χανίων, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καμπανού καθώς ενός τμήματος ΕΜΟΔΕ.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί τόσο το ΕΚΑΒ όσο και η ΕΛ.ΑΣ.