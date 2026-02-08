Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Έχασε τη ζωή του ο οδηγός

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από απόκρημνο σημείο κοντά στην Ιερά Μονή Προυσού, στο Καρπενήσι, 59χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε σε γκρεμό.

Το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του οδικού άξονα Προυσός – Τόρνος, το απόγευμα όταν αυτοκίνητο, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 300 μέτρων, καταλήγοντας λίγο πάνω από το ποτάμι.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στις αρχές και ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση, με τη συμμετοχή δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής μετέφεραν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον άτυχο άνδρα στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο βρέθηκαν 31 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και της ομάδας «ΙΚΑΡΟΣ» (drone) της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Θεσσαλία.

