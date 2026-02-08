Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μπακογιάννη, φετινό ρεκόρ για την Ιωσηφίδου

Τα 60 μ. εμπ. ήταν το αγώνισμα με το οποίο άνοιξε το πρόγραμμα της ημερίδας κλειστού στίβου στην Παιανία. Η 17χρονη Δανάη - Θεοδώρα Μπακογιάννη έκανε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 και η Σοφία Ιωσηφίδου ξεχώρισε λίγο αργότερα πετυχαίνοντας σπουδαία επίδοση στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών.

Η αθλήτρια της Ιωάννας Σιώμου εκμεταλλεύτηκε τη γρήγορη πίστα, την καλή της κατάσταση και το συναγωνισμό με τις υπόλοιπες αθλήτριες και τερμάτισε σε 8.18 πετυχαίνοντας τη δεύτερη επίδοση της καριέρας της, πίσω από το 8.14 που είναι το ρεκόρ της. Η αθλήτρια με τη σημερινή της παρουσία βάζει υποψηφιότητα για πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν της Πολωνίας.

Η Κύπρια Δάφνη Γεωργίου ήταν δεύτερη με 8.29 και η Σοφία Καμπερίδου τρίτη, έχασε ωστόσο το ρυθμό της όταν χτύπησε το πρώτο εμπόδιο. Ατομικό ρεκόρ με 8.54 σημείωσε η τέταρτη της κούρσας, Σάρα Αουντί.

Η Δανάη - Θεοδώρα Μπακογιάννη πέτυχε αυτό που είχε δείξει πως είναι σε θέση να κάνει από την πρώτη ημερίδα της χρονιάς και με 8.46 πέτυχε ρεκόρ στην κατηγορία της.



Η νεαρή αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη βελτίωσε το 8.52 στης Νικολέττας Αντωνιάδη από τις 29 Ιανουαρίου του 2022 και έδειξε πως το καλοκαίρι θα είναι σε θέση να διεκδικήσει καλή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι.. Δεύτερη με πολύ καλή επίδοση (8.75), ήταν η Χαρά Πλαϊνη και τρίτη η Μαρία Αργυρού με 8.93.