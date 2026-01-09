Αυτά προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα για την Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Κρήτης και την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Έτοιμο προς υπογραφή είναι το Προεδρικό Διάταγμα για τις σημαντικές αλλαγές που προωθούνται στην ΕΛ.ΑΣ σε επίπεδο Κρήτης, με αιχμή του δόρατος την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, αλλά και την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς. Οι σχετικές διαδικασίες «τρέχουν», δεδομένου των εξαγγελιών του υπουργού Προστασίας, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, από τον Μάρτιο θα πρέπει να λειτουργήσουν υπό τη νέα τους δομή.

Στην πολυδύναμη Υποδιεύθυνση του Οργανωμένου που βρίσκεται σε αναζήτηση στέγης-καθώς είναι αδύνατον στους υφιστάμενους χώρους της υπηρεσίας στο Αστυνομικό Μέγαρο να συνυπάρξουν 122 αστυνομικοί-θα υπαχθούν:

-Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών,

-Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων (αρμόδιο για τον χειρισμό μεταξύ άλλων υποθέσεων ζωοκλοπών και ζωοκτονίας), εντός του οποίου θα λειτουργεί Γραφείο Επιχειρησιακών Ομάδων,

-Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών

-Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων

-Τμήμα Πληροφοριών και Διοικητικής Υποστήριξης

Ακόμα η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα υποστηρίζεται από ένα Γραφείο Διαχείρισης Πληροφοριών και ένα Γραφείο Τεχνικών Εφαρμογών της υποδιεύθυνσης Πληροφοριών.

Όσον αφορά στον επιχειρησιακό βραχίονα, τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης προβλέπεται να έχουν στενή συνεργασία με τα ανανεωμένα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων αλλά και με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία κρίνεται επιβεβλημένο.

Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαρά

Η εν λόγω Υποδιεύθυνση που επί της ουσίας παίρνει σάρκα και οστά στην …σκιά του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, θα υπάγεται στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου. Θα έχει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και συντονισμό αλλά και την εκτέλεση δράσεων αστυνόμευσης στην περιοχή ευθύνης της. Η διάρθρωση της θα είναι ως εξής:

-Τμήμα Ερευνών και Επιχειρησιακών Δράσεων (Τ.Ε.Ε.Δ.), στο οποίο θα υπάγονται Ομάδες Έρευνας και Δίωξης Ειδικών Εγκλημάτων, ΔΙ.ΑΣ και Ο.Ε.Π.Τ.Α)

Το Τμήμα Έρευνών και Δίωξης Ειδικών Εγκλημάτων θα διαρθρώνεται από:

- Γραφείο Έρευνας και Δίωξης Ειδικών Εγκλημάτων, με στόχο την πρόληψη, αποτροπή και εξάρθρωση εγκληματικών δραστηριοτήτων υψηλής απαξίας, τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση επιχειρησιακών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων, την παροχή πληροφοριακών δεδομένων, επιχειρησιακών οδηγιών και συνδρομής σε δράσεις που απαιτούν εξειδικευμένο χειρισμό. Επίσης προβλέπεται να υπάρχει διαύλος ροής πληροφοριών με την Ασφάλεια Ηρακλείου αλλά και την Υποδιεύθυνση Οργανωμένου. Θα δημιουργηθεί δηλαδή ένα «τρίγωνο» συνεργασίας και επικοινωνίας με στόχο την κοινό σχεδιασμό επιχειρησιακών δράσεων και την υποστήριξη σύνθετων σχεδίων δράσης.

-Γραφείο Επιχειρήσεων, το οποίο μεταξύ άλλων θα είναι αρμόδιο για την κατανομή και διάθεση των ειδικών επιχειρησιακών ομάδων για την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων δράσης στο πλαίσιο υλοποίησης αποστολής του Τμήματος, τον συντονισμό της συνεργασίας των ειδικών επιχειρησιακών ομάδων με τις λοιπές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ,

-Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο κατά βάση θα είναι αρμόδιο για τον χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση υλικού και των οικονομικών κλπ

Στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς υπάγονται το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, το Α.Τ. Αστερουσίων και το ΤΑΕ Μεσσαράς.

Έρχεται κλιμάκιο

Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι πιθανότατα σήμερα επίκειται επίσκεψη κλιμακίου από την Αθήνα προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία σε προτεινόμενους χώρους για την στέγαση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ενώ δεν αποκλείεται να επισκεφθούν και το κτίριο που έχει παραχωρήσει ο δήμος Φαιστού για την στέγαση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς. Ο δήμαρχος Φαιστού κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης δήλωσε στο Cretalive.gr ότι το εν λόγω κτίριο με κάποιες μικρές παρεμβάσεις θα μπορεί να στεγάσει τις υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης Μεσσαράς και θεωρεί ότι μέχρι τον Φεβρουάριο θα είναι πανέτοιμο.

Όσον αφορά στο Οργανωμένο, οι πληροφορίες αναφέρουν ως υποψήφιο κτίριο που βρίσκεται έξω από την πόλη του Ηρακλείου.

Πηγή: cretalive.gr