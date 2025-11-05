Αύριο το τελευταίο αντίο σε εν ενεργεία Αστυνομικό που "έφυγε" από τη ζωή

Πενθεί η Αστυνομική Οικογένεια την απώλεια ενός μέλους της.

Εχθές το μεσημέρι απεβίωσε από παθολογικά αίτια στο 417 ΝΙΜΤΣ ο Αρχιφύλακας (Υ.Γ.) Παναγιώτης Μερκούρης (γεν. το 1989)

Όπως μας ενημερώνουν αναγνώστες του Policenet.gr, η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 11.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κρυονερίου Τριφυλίας Μεσσηνίας με την παρουσία επικήδειου αποσπάσματος και Αντιπροσωπείας της ΕΛ.ΑΣ..

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος