Ατύχημα με εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόϊ

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου 2025, στο αεροδρόμιο Τατοΐου, όταν διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος κατέπεσε κατά τη διάρκεια απογείωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη στιγμή που το αεροσκάφος επιχειρούσε να πάρει ύψος, αποκολλήθηκε τμήμα του φτερού, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να συντριβεί στο έδαφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο μέλη του πληρώματος παρελήφθησαν από ασθενοφόρο και διακομίζονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα — ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος.

Πηγή: eleftherostypos.gr