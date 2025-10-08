Καταδίκη αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. - Ποια κατηγορία αντιμετώπιζε

Ολοκληρώθηκε χτες στα Δικαστήρια της Κέρκυρας μετά από αρκετές διακοπές η δίκη του αστυνομικού που κατηγορούταν για την πρόκληση σωματικών βλαβών εναντίον δυο πολιτών στη Λευκίμμη.

Τα περιστατικά αφορούσαν τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την λειτουργία του ΧΥΤΑ στα Μεσοράχια των κατοίκων το 2018 τότε που ο συγκεκριμένος Αξιωματικός ήταν επικεφαλης.

Σύμφωνα με την απόφαση καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για σωματικές βλάβες κατά συγκεκριμένου ατόμου, ενώ απαλλάχτηκε για την ίδια κατηγορία κατά άλλου ατόμου, λόγω αμφιβολιών.

Συνήγορος των εναγόντων πολιτών ήταν ο Μ. Γιαννακόπουλος, συνεργάτης της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το Γραφείο της οποίας έχει αναλάβει την υπόθεση, δεν μπόρεσε όμως να ταξιδέψει στην Κέρκυρα για το δικαστήριο λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση των Τεμπών.

