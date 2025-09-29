Αστυνομικός στο Policenet.gr: "Πείτε μου έναν λόγο να παραμείνω στην Αστυνομία ..."

Επιστολή Αστυνομικού στο Policenet.gr:

Καλησπέρα στους αναγνώστες. Θέλω να κάνω μια βασική ερώτηση.

Είμαι σειρά 2009-2011 με πανελλήνιες μπήκα και υπηρετώ από το 2011 στην Αθήνα.

Στον τόπο καταγωγής δεν θα πάω ποτέ με μετάθεση καθώς ανοίγει 1 θέση τον χρόνο και αν .

Χωρισμένος με παιδί και ταυτόχρονα έχω και το ενοίκιο να πληρώνω εδώ στην Αθήνα με το κόστος ζωής να έχει ανέβει κατά πολύ σε σχέση με το 2009 που μπήκα στην σχολή .

Η διαφορά του όταν μπήκα μέχρι τώρα με 16 χρόνια υπηρεσίας να είναι 300 παραπάνω τώρα.

Και θέτω το εξής ερώτημα .

Με 1350 ευρώ μισθό περίπου . Ζει ένας αστυνομικός χωρισμένος με παιδί ;

Πληρώνοντας διατροφή και ενοίκιο με τις υπάρχουσες αυξανόμενες τιμές στα έξοδα ;

Πείτε μου έναν λόγο να παραμείνω στην αστυνομία ( που μου απαγορεύει να κάνω νομιμα 2η δουλειά ) και να μην παραιτηθώ πηγαίνοντας να δουλέψω σε ένα σουπερμάρκετ το πρωί και το απόγευμα ντιλιβερι βγάζοντας 2000+ και ζώντας με καλύτερη αξιοπρέπεια...

Απορώ άραγε.

Οι συνδικαλιστές , ανώτεροι δεν μιλάει κανένας για αυτό το θέμα ;

Και ακούμε για αυξήσεις, αυξήσεις και στην τσέπη να είναι +60 ευρώ περίπου .

Με + 60 δηλαδή λύνεται το πρόβλημα θέλουν να μας πούνε.

Μήπως σιωπούν επειδή κάνουν 2η δουλειά στα βαβα και εμάς τους υπόλοιπους που θέλουμε να είμαστε νόμιμοι μας αφήνουν στο έλεος του Θεού ;

Γιατί κύριοι αν δεν δει ο Έλληνας αστυνομικός πραγματική αύξηση στον μισθό που να συμβαδίζει με τις αυξήσεις του κόστους ζωής βλέπω να δηλώνουν όλο και περισσότεροι παραίτηση.

Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να υπάρξει ανταπόκριση.