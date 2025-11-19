Αστυνομικός καταδικάστηκε – Η ποινή του Εφετείου

Για ξυλοδαρμό πολίτη καταδικάστηκε την Τρίτη ένας αστυνομικός από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Χανίων σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή. Η κατηγορία για την οποία κρίθηκε ένοχος είναι επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώ καταδικάστηκε και ο πολίτης για επίθεση σε αστυνομικό σε ποινή 3 μηνών φυλάκιση με αναστολή.

Το επεισόδιο είχε σημειωθεί το 2019. Τότε η Αστυνομία κλήθηκε για φασαρία σε νυχτερινό μαγαζί.

Κατά την παρέμβαση της Αστυνομίας, ο πολίτης κατήγγειλε ότι χτυπήθηκε από αστυνομικούς – συνολικά τέσσερις ήταν οι κατηγορούμενοι και καταδικάστηκε ο ένας από αυτούς.

Πρωτοδίκως είχαν καταδικαστεί και οι τέσσερις.

Το ίδιο βράδυ του 2019 ο πολίτης πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα όπου αστυνομικός κατήγγειλε ότι του επιτέθηκε και από το Εφετείο χθες ο πολίτης καταδικάστηκε για απλή σωματική βλάβη στον αξιωματικό υπηρεσίας.

Πηγή: haniotika-nea.gr