Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Αστυνομικός καταδικάστηκε – Η ποινή του Εφετείου

17:27 | 19/11/2025

Για ξυλοδαρμό πολίτη καταδικάστηκε την Τρίτη ένας αστυνομικός από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Χανίων σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή. Η κατηγορία για την οποία κρίθηκε ένοχος είναι επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώ καταδικάστηκε  και ο πολίτης για επίθεση σε αστυνομικό σε ποινή 3 μηνών φυλάκιση με αναστολή.

 

Το επεισόδιο είχε σημειωθεί το 2019. Τότε η Αστυνομία κλήθηκε για φασαρία σε νυχτερινό μαγαζί.

Κατά την παρέμβαση της Αστυνομίας, ο πολίτης κατήγγειλε ότι χτυπήθηκε από αστυνομικούς – συνολικά τέσσερις ήταν οι κατηγορούμενοι και καταδικάστηκε ο ένας από αυτούς.

Πρωτοδίκως είχαν καταδικαστεί και οι τέσσερις.

Το ίδιο βράδυ του 2019 ο πολίτης πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα όπου αστυνομικός κατήγγειλε ότι του επιτέθηκε και από το Εφετείο χθες ο πολίτης καταδικάστηκε για απλή σωματική βλάβη στον αξιωματικό υπηρεσίας.

Πηγή:  haniotika-nea.gr 

