Μεγάλη επιχείρηση Αστυνομικών της Ασφάλειας

Άφωνοι έμειναν οι αστυνομικοί μπαίνοντας σε σπίτι στην Πάτρα για να κάνουν έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 χθες το απόγευμα έγινε μεγάλη επιχείρηση της Ασφάλειας Πατρών , καθώς υπήρχαν πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Ετσι όταν μπήκαν στο σπίτι και συνέλαβαν έναν 36χρονο αλβανικής καταγωγής, ενώ βρήκαν μέσα στην οικία ποσότητες ναρκωτικών, πυροβόλα όπλα και μέσα υδροπονικης καλλιέργειας ναρκωτικών.

Παράλληλα αναζητούν ακόμη έναν 37χρονο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Πηγή: tempo24.news

(φωτο αρχείου)