Μεγάλη επιχείρηση Αστυνομικών της Ασφάλειας

09:43 | 19/11/2025

Άφωνοι έμειναν οι αστυνομικοί μπαίνοντας σε σπίτι στην Πάτρα για να κάνουν έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 χθες το απόγευμα έγινε μεγάλη επιχείρηση της Ασφάλειας Πατρών , καθώς υπήρχαν πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Ετσι όταν μπήκαν στο σπίτι και συνέλαβαν έναν 36χρονο αλβανικής καταγωγής, ενώ βρήκαν μέσα στην οικία ποσότητες ναρκωτικών, πυροβόλα όπλα και μέσα υδροπονικης καλλιέργειας ναρκωτικών.

Παράλληλα αναζητούν ακόμη έναν 37χρονο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Πηγή:  tempo24.news 

(φωτο αρχείου)

