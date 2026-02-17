Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε ληστή

Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (17/2) σε σουπερμάρκετ στον Ταύρο.

Η απόπειρα σημειώθηκε επί της Γρηγορίου Λαμπράκη, όταν ένας 43χρονος, ελληνικής καταγωγής, με την απειλή όπλου επιχείρησε να ληστέψει το κατάστημα.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης απείλησε τον επίδοξο ληστή με ψαλίδι και αυτός τράπηκε σε φυγή πεζός.

Τότε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που αντιλήφθηκε το συμβάν καταδίωξε τον επίδοξο ληστή και τον ακινητοποίησε στη συμβολή των οδών Κλαζομενών και Θράκης.

Σε κοντινή απόσταση σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή εντοπίστηκε πιστόλι τύπου ρέπλικα που ανήκει στο δράστη.

Μίνα Καραμήτρου

