Αστυνομικός (εκτός υπηρεσίας) βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή - Τι συνέβη

«Λαμπάδιασε» αυτοκίνητο σε περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο και τη φωτιά έσβησε με πυροσβεστήρα διερχόμενος αστυνομικός που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας.

Διαβάστε επίσης

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έθεσε τον κινητήρα σε λειτουργία και μπήκε στο σπίτι του για ελάχιστα λεπτά προκειμένου να πάρει κάτι. Η σύζυγός του που βγήκε έξω αντιλήφθηκε ότι το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση.

Από το σημείο περνούσε αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, που ανέλαβε δράση για να σβήσει τη φωτιά στον κινητήρα, ενώ κλήθηκε και η Πυροσβεστική.

Πηγή: sinidisi.gr