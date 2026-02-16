Σημαντική επιτυχία πληρώματος περιπολικού της Άμεσης Δράσης - Η φωτογραφία με τα ευρήματα "μιλάει" από μόνη της

Συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες της 13-2-2026 στην περιοχή της Παλλήνης, από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης/Γ.Α.Δ.Α., -3- άτομα (-2- αλλοδαποί και ημεδαπός), ηλικίας 26, 22 και 17 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα κλοπής μοτοσυκλέτας κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, τε πρώτες πρωινές ώρες της 13-2-2026, κληθέντες αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης για περιστατικό απόπειρας αφαίρεσης μοτοσυκλέτας στην περιοχή της Παλλήνης, μετά από επισταμένες αναζητήσεις, εντόπισαν τους -3- κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε όχημα, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της απόπειρας κλοπής.

Εικόνα

Επιπρόσθετα, από έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων(πένσα, κατσαβίδια, κοφτάκι κ.α.)

πλήθος κλειδιών οχημάτων,

συσκευή προγραμματισμού κλειδιών μοτοσυκλετών,

συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),

-3- ζευγάρια γάντια,

-2- περιλαίμια και κουκούλα full-face,

αναδιπλούμενο μαχαίρι,

-6- γραμμ. κοκαΐνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -985- ευρώ και

-3- κινητά τηλέφωνα.

Επιπρόσθετα κατασχέθηκε και το όχημα των δραστών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.