Αστυνομικός εκπαιδευτής των ΗΠΑ συμβουλεύει: Τι πρέπει να προσέχουν οι αστυνομικοί πριν σταματήσουν ένα όχημα υψηλού κινδύνου

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο εκπαιδευτής Mike Willis της United States Deputy Sheriff’s Association εξηγεί πώς οι αστυνομικοί μπορούν να επιλέγουν με ασφάλεια το κατάλληλο σημείο για μια στάση οχήματος υψηλού κινδύνου (high-risk stop).

Όπως τονίζει, η τοποθεσία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια τόσο των αστυνομικών όσο και των πολιτών.

Πριν αποφασιστεί πού θα σταματήσει το όχημα του υπόπτου, πρέπει να υπάρχει σκέψη, συντονισμός και καλή εκτίμηση του χώρου.

Ο εκπαιδευτής προτείνει:

Να μη γίνεται βιαστική στάση.

Αν η κατάσταση το επιτρέπει, είναι προτιμότερο να ακολουθηθεί το όχημα για λίγη απόσταση, ώστε να βρεθεί σημείο με καλύτερη ορατότητα και λιγότερο κόσμο.

Να υπάρχει σαφής επικοινωνία και καθορισμός ρόλων μεταξύ των αστυνομικών πριν από την κίνηση, ώστε όλοι να γνωρίζουν τη θέση και την αποστολή τους.

Να επιλέγεται σημείο όπου τα οχήματα της αστυνομίας μπορούν να τοποθετηθούν σωστά, προσφέροντας κάλυψη και τακτικό πλεονέκτημα.

Να λαμβάνεται υπόψη το περιβάλλον (κτίρια, δρόμοι διαφυγής, φωτισμός),ώστε να αποφευχθούν αιφνιδιασμοί.

Ο Willis υπογραμμίζει ότι μια καλά επιλεγμένη τοποθεσία μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μια ελεγχόμενη επιχείρηση και μια επικίνδυνη σύγκρουση.

Η προνοητικότητα, ο συντονισμός και η εκτίμηση του χώρου είναι τα κλειδιά για να ολοκληρώνεται μια στάση υψηλού κινδύνου με ασφάλεια και επαγγελματισμό.

(Στο σχετικό βίντεο παρουσιάζονται παραδείγματα τοποθεσιών και πρακτικές εφαρμογές των παραπάνω οδηγιών.)