Αστυνομικός «έφυγε» από τη ζωή

Απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών ο υπαστυνόμος Νικόλαος Μπαντής.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η σύζυγος: Βασιλική

Τα παιδιά: Παναγιώτα – Βασίλειος, Φώτης / Βασίλειος

Τα εγγόνια: αβάπτιστο

Οι γονείς: Βασίλειος Μπαντής, Παναγιώτα Φαγκρίδα

Τα αδέλφια: Αλκιβιάδης – Ελένη, Ιωάννης – Γεωργία, Γεώργιος – Ολυμπία

Τα ανίψια: Ειρήνη, Ευθυμία / Ναταλία, Βασίλειος

Οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 12:00 μ.μ.

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου

Πηγή: onlarissa.gr

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος