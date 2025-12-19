Σκακιστικό Πρωτάθλημα των Ε. Δ. & των Σ. Α.: Πρωταθλητής και αήττητος ο Υπαστυνόμος Β΄ Αναστάσιος Παυλίδης

Από τις 08 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας Αττικής, το Σκακιστικό Πρωτάθλημα των Ενόπλων Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας 2025. Το εν λόγω Πρωτάθλημα διοργανώθηκε από την Πολεμική Αεροπορία, μέσω της 123 Σμηναρχίας Τεχνικής Εκπαίδευσης, με τη συνδρομή της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ) και με την εποπτεία της Γραμματείας του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ).

Πρωταθλητής Ε.Δ.&Σ.Α. αναδείχτηκε αήττητος ο Υπαστυνόμος Α' Αναστάσιος Παυλίδης που υπηρετεί στο Τμήμα Αστυνόμευσης Π.Σ.Ε.Α. στη Γ.Α.Δ.Α. με 8,5 βαθμούς σε 9 αγώνες (8 νίκες-1 ισοπαλία), 2ος ο Δερμιτζάκης Π. (ΓΕΑ) με 7 βαθμούς και 3ος ο Τετεπουλίδης Ι.(ΓΕΑ) με 6,5 βαθμούς.

Η ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. κατέλαβε την 2η θέση με 19,5 βαθμούς (αθροιστική βαθμολογία 3 καλύτερων αθλητών, Παυλίδης Α. 8,5β.-Κουβελάκης Κ. 5,5β.- Βουτσάς Λ. 5,5β.). Στους αγώνες συμμετείχαν 29 ένστολοι αθλητές από τα 6 σώματα. Πρωταθλήτρια η ομάδα του ΓΕΑ με 20 βαθμούς, την 3η θέση κατέλαβε το Πυροσβεστικό Σώμα με 13 βαθμούς.

https://drive.google.com/file/ d/ 1nX6kG6paupZiPlBX9KnFb9JUYbaIX nzz/view?usp=sharing

