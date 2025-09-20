Αστυνομικός διαμαρτύρεται για την πολλά υποσχόμενη αύξηση που δεν είδαν στο μισθό τους…

Αγανάκτηση επικρατεί στου κύκλους των αστυνομικών, αφού θεωρούν εμπαιγμό την αύξηση που τους δόθηκε;, και η οποία ξεκίνησε με ανακοινώσεις από… τον Απρίλιο του 2025.

Διαμαρτύρονται, διότι οι υποσχέσεις κυβερνητικών στελεχών δημιούργησαν προσδοκίες! και πάνω που ανακοινώθηκε πως η αύξηση θα φανεί στη μισθοδοσία Οκτωβρίου, αυτή δεν φάνηκε και τώρα ελπίζουν να τη δουν… στη μισθοδοσία Νοεμβρίου.

“Aς μην ανακοίνωναν τίποτα… περιμέναμε αύξηση από τον Απρίλιο και τελικά είναι 73 ευρώ αύξηση στον βασικό….δηλαδή κανένα 40αρι τσέπη…. κοροϊδία!! Ήταν που θα την δούμε στη μισθοδοσία Οκτωβρίου!!! Μάλλον εννοούσαν τον Οκτώβρη στη μισθοδοσία Νοεμβρίου!”

Το λες και δούλεμα…

Στέφανος Παπαδόπουλος

πηγή: happenednow.gr