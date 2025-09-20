PoliceNET of Greece logo
Δηλώσεις του Χρ. Συνδρεβέλης για τις αυξήσεις στους Αστυνομικούς - Οι 4 βασικές επισημάνσεις της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

12:19 | 20/09/2025

O Αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Συνδρεβέλης φιλοξενήθηκε σε εκπομπή του Mega, όπου έκανε ενδιαφέρουσες δηλώσεις αναφορικά με τις μισθολογικές αυξήσεις που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ για τους ένστολους των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο κ. Συνδρεβέλης μίλησε τις τέσσερις βασικές επισημάνσεις - "διαμαρτυρίες" της Π.Ο.ΑΣ.Υ. οι οποίες θα πρέπει να συζητηθούν με το Υπουργείο Οικονομικών το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που θα ακολουθήσουν.

Δείτε όλα όσα είπε ο κ. Συνδρεβέλης:

