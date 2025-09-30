Αστυνομικός αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την εμφάνισή του ενώπιον του εισαγγελέα Ξάνθης, ο αστυνομικός που κατηγορείται πως συνέλαβε έναν 40χρονο Έλληνα και τον ξυλοκόπησε, επειδή τον πέρασε για «λαθρομετανάστη».

Ο αστυνομικός βαρύνεται με τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης. Ορίσθηκε δικάσιμος στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο αστυνομικός αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται πως έκαναν έναν τυπικό έλεγχο, που έρχονται σε αντίθεση με αυτά που αναφέρει ο παθών, πως του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Επίσης, ο ένστολος φέρεται να είχε υπηρεσία την ώρα που ο 40χρονος κατήγγειλε πως έγινε το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr