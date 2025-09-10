Αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους

Ελεύθερη χωρίς όρους αφέθηκε μία από τους αστυνομικούς που ελέγχονται για την υπόθεση ελλείμματος ύψους 750.000 ευρώ σε ταμεία αστυνομικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, που βγήκε στο φως μετά την αυτοκτονία ενός υπαστυνόμου το 2022.

Η ίδια απολογήθηκε για πλημμεληματικού βαθμού κατηγορίες και συγκεκριμένα για παράβαση καθήκοντος και για ψευδή βεβαίωση, ενώ τις επόμενες ημέρες το κατώφλι της ανακρίτριας θα περάσουν άλλα τέσσερα στελέχη της ΕΛΑΣ, μεταξύ των οποίων διαχειριστές διευθύνσεων.

Ο υπαστυνόμος, που έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του τον Οκτώβριο του 2022, ήταν υπεύθυνος οικονομικού της Ασφάλειας. Μετά τον θάνατό του προέκυψε έλλειμμα το οποίο συνδέθηκε με χρήματα που αφορούσαν σε έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες, όπως οδοιπορικά αστυνομικού προσωπικού, όμως φαίνεται πως κατέληξαν σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παιχνίδια.

Οι πέντε αστυνομικοί που κλήθηκαν για εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας, φέρεται πως από τη διαχειριστική του θέση ο καθένας ή τον εποπτικό του ρόλο διέθεταν χωρίς τις τυπικές εγκρίσεις, οικονομικά ποσά στον αστυνομικό που αυτοκτόνησε, διευκολύνοντάς τον στην κάλυψη των αναγκών του ταμείου του.

Οι ελεγχόμενοι αστυνομικοί φέρεται ωστόσο να δηλώνουν ότι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ότι τα χρήματα δεν πήγαιναν στους τομείς που προορίζονταν.

