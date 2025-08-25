Αστυνομικοί ζητούν την κατάργηση εισφοράς από τη Μισθοδοσία τους

Δείτε το σχετικό έγγραφο που εστάλη από την Π.Ο.ΑΣ.Υ.:

Προς: 1)Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

2)Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Κοιν.: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου

Θέμα: «Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (άρθρο 38 του ν.3986/2011)»

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Αρχηγέ,

Όπως γνωρίζετε, το συνδικαλιστικό μας κίνημα αγωνίζεται για τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς υπηρεσίας και διαβίωσης του αστυνομικού προσωπικού, διεκδικώντας την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων με την εκ μέρους σας υιοθέτηση των αιτημάτων που έχουν εγκριθεί και από το τελευταίο 35ο πανελλαδικό μας συνέδριο.

Μεταξύ αυτών, δεσπόζει και το αίτημα για την κατάργηση της εναπομείνασας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης η οποία εισήχθη την περίοδο της οικονομικής κρίσης για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 του ν.3986/2011).

Το αίτημα αυτό, για ακατανόητους λόγους, δεν έχει ακόμα τύχει της απαιτούμενης κυβερνητικής υποστήριξης και ως εκ τούτου, όπως προκύπτει και από το επισυναπτόμενο έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, απαιτείται και η εκ μέρους της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ουσιαστική και καταλυτική παρέμβαση.

Ευελπιστούμε στην δική σας ενεργητική δραστηριοποίηση, έτσι ώστε και ενόψει των εξαγγελιών του κ. Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον προσεχή Σεπτέμβριο, να υπάρξει πρόοδος με τελική θετική κατάληξη του συγκεκριμένου αιτήματος.

Ας αποτελέσει η πρωτοβουλία σας μια έστω μικρή απόδειξη του ενδιαφέροντος της Πολιτείας για την βελτίωση της οικονομικής θέσης του αστυνομικού προσωπικού, σε μια περίοδο κατά την οποία, μεταξύ άλλων, ο μισθός εξανεμίζεται πριν καλά - καλά κλείσει ο μήνας και το αστυνομικό λειτούργημα, δυστυχώς, δεν είναι πλέον ελκυστικό ούτε για τα νέα παιδιά, όπως φάνηκε και φέτος από τις προτιμήσεις των αστυνομικών σχολών κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος

