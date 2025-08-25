Πακέτο ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει

Φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς, οικογένειες με παιδιά, ένστολους και μέτρα για την αύξηση προσφοράς κατοικίας θα περιλαμβάνει το πακέτο των ελαφρύνσεων και των ενισχύσεων με κόστος περίπου 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά ο τελικός κύκλος των διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες για την οριστικοποίηση των μέτρων του δημοσιονομικού κόστους που συνεπάγεται η εφαρμογή τους, αλλά και την απόδοσή τους στα εισοδήματα και την οικονομία. Μέχρι στιγμής στις συζητήσεις που έχουν γίνει με τις Βρυξέλλες έχει οριστικοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος υπολογίζεται κοντά στα 3 δισ. με βάση τις προβολές της ελληνικής πλευράς, τις οποίες έχει αποδεχθεί και η Κομισιόν.

Το πακέτο των μέτρων θα ήταν μεγαλύτερο, αν δεν υπήρχε η συμφωνία, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, για αύξηση των ελάχιστων αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ των ευρωπαϊκών χωρών που είναι μέλη της συμμαχίας. Η συμφωνία αυτή, η οποία περιλαμβάνει και την Ελλάδα, απαιτεί οι καθαρές αμυντικές δαπάνες να αυξηθούν στο 3,5% του ΑΕΠ και να γίνουν επιπλέον δαπάνες 1,5% του ΑΕΠ για υποδομές που μπορούν να έχουν και στρατιωτική χρήση. Παρότι η Ελλάδα είχε εδώ και πολλά χρόνια υψηλές αμυντικές δαπάνες, τα νέα όρια απαιτούν πρόσθετες δαπάνες (πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα θα δανειστεί 1,2 δισ. ευρώ από τα 150 δισ. ευρώ του προγράμματος "SAFE"), οι οποίες θα επιβαρύνουν μόνο κατά ένα μέρος το έλλειμμα και στο σύνολό τους το χρέος. Η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες από την Ελλάδα, εξασφαλίζει ότι η πρόσθετη αυτή αύξηση των πόρων για άμυνα δεν θα επηρεάσει την οροφή των δαπανών ούτε το έλλειμμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα είναι χρήματα τα οποία πρέπει να δοθούν, μειώνοντας τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για ελαφρύνσεις, ενώ θα επηρεάσουν σε ένα βαθμό και την πορεία μείωσης του χρέους. Γι’ αυτούς τους λόγους, το οικονομικό επιτελείο προσπαθεί να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό δημοσιονομικό κόστος.

Η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης

Με βάση τις μέχρι τώρα συζητήσεις η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης θα έχει ως κορμό την ελάφρυνση μισθωτών και οικογενειών με παιδιά, η οποία θα προκύψει κυρίως από τις αλλαγές που σχεδιάζονται στη φορολογική κλίμακα. Συγκεκριμένα:

- Σχεδιάζεται να δημιουργηθεί ένας ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής, μάλλον στο 15%, ανάμεσα στο 9% που ισχύει για εισοδήματα μέχρι και 10.000 ευρώ και το 22% που ισχύει για εισοδήματα από 10.001 ευρώ μέχρι και 20.000 ευρώ, ώστε να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση για τα εισοδήματα μέχρι και 20.000 ευρώ.

Αναμένεται επίσης να καταργηθεί ή να μετακινηθεί σε υψηλότερο κλιμάκιο εισοδήματος ο ανώτερος συντελεστής του 44% που ισχύει σήμερα για εισοδήματα υψηλότερα των 40.000 ευρώ. Η αλλαγή αυτή θα συνοδευτεί και από έναν νέο ενδιάμεσο συντελεστή, από 28% που επιβαρύνει τα εισοδήματα μέχρι και 30.000 ευρώ μέχρι και 36% που ισχύει σήμερα για εισοδήματα μέχρι και 40.000 ευρώ και πλέον θα ισχύει για εισοδήματα 50.000 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό θα ελαφρυνθούν σημαντικά τα "ρετιρέ" των μισθωτών, τα οποία έχουν μείνει εκτός όλων των ελαφρύνσεων και των επιδομάτων που έχουν χορηγηθεί τα τελευταία χρόνια κατά την κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός, αλλά και κατά την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

- Εξετάζεται επίσης η αύξηση του βασικού αφορολόγητου για άγαμους φορολογούμενους χωρίς παιδιά από 8.636 σε 10.000 ευρώ. Αν το μέτρο οριστικοποιηθεί, θα αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική παρέμβαση ύστερα από σχεδόν μία δεκαετία. Στόχος είναι να δοθεί φορολογική ανάσα σε πάνω από 2,3 εκατομμύρια πολίτες, προστατεύοντας την αγοραστική τους δύναμη απέναντι στην επίμονη ακρίβεια και την αυξημένη φορολογία, η οποία στην ουσία ακυρώνει τις αυξήσεις των εισοδημάτων.

- Φοροαπαλλαγές για οικογένειες με παιδιά. Ένα μεγάλο μέρος του πακέτου της Θεσσαλονίκης θα αφορά τη στήριξη των οικογενειών μέσω φοροαπαλλαγών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η κλιμακωτή αναπροσαρμογή του αφορολόγητου ορίου ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Το μέτρο αυτό αναμένεται να επιφέρει αυτόματη αύξηση της έκπτωσης φόρου στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τους γονείς, καθώς και αύξηση του αφορολόγητου ποσού των οικειοθελών παροχών από τους εργοδότες προς τους εργαζομένους που αποκτούν παιδιά.

- Στη ΔΕΘ αναμένεται να ανακοινωθεί και το πακέτο των παρεμβάσεων για να γίνει πιο δίκαιη η τεκμαρτή φορολόγηση των μη μισθωτών, η οποία θα διατηρηθεί και το 2026.

Οι εισοδηματικές ενισχύσεις

Το πακέτο της ΔΕΘ θα περιέχει και εισοδηματικές ενισχύσεις χαμηλού κόστους, όπως η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους και ένα νέο πακέτο αυξήσεων για τους ένστολους, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από εξοικονομήσεις οι οποίες έγιναν, στην προσπάθεια για τη συνολική αναμόρφωση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων, εξετάστηκαν αρχικά δύο σενάρια: η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς με ενσωμάτωσή της στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης και η μείωση της προσωπικής διαφοράς τουλάχιστον κατά 50%.

Προς το παρόν, φαίνεται να προκρίνεται η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς διά της ενσωμάτωσής της στη σύνταξη. Κάτι τέτοιο θα φέρει για πρώτη φορά αυξήσεις σε 600.000 συνταξιούχους έως και 55 ευρώ τον μήνα, κάνοντας τη διαφορά στα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας των συνταξιούχων από το 2026. Μέχρι τώρα όλοι αυτοί αναπλήρωναν ένα μέρος των αυξήσεων τις οποίες δεν έπαιρναν με ετήσια επιδόματα της τάξης των 250-300 ευρώ. Το σενάριο του κουρέματος απορρίφθηκε, καθώς οι περισσότεροι θα μείνουν εκτός αυξήσεων, γιατί θα συνεχίσουν να έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς που, αν και μικρότερο, θα χρειαστεί να συμψηφιστεί με τις αυξήσεις των επόμενων ετών.

Σε ό,τι αφορά το μισθολόγιο των ένστολων, σε μια προσπάθεια να ανασταλεί η αποχώρηση έμπειρων στελεχών που είναι απαραίτητα για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας έχουν προετοιμάσει ένα πακέτο ενισχύσεων, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα μια γενναία αύξηση στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμενων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, από την 1η Οκτωβρίου πάνω από 80.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν νέες αυξήσεις που φτάνουν συνολικά το 20% σε σχέση με τον Μάρτιο. Ο μέσος ετήσιος αντίκτυπος ισοδυναμεί με 1,5 έως 2,5 επιπλέον μισθούς.

Παρόμοια αύξηση προβλέπεται και για την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, με τις τελικές αποδοχές τους να αυξάνονται επίσης από 13% έως 20%.

Οι αυξήσεις αυτές θα είναι συνέχεια του επιδόματος επικινδυνότητας των 100 ευρώ που έχει αρχίσει να χορηγείται από την 1η Ιουλίου, που λαμβάνουν όλοι οι ένστολοι μηνιαίως ως επίδομα συνθηκών εργασίας, το οποίο μετονομάζεται και περιλαμβάνει πλέον και την "επικινδυνότητα".

Στο συρτάρι ξανά η τιμαριθμοποίηση της κλίμακας

Τα μειωμένα δημοσιονομικά περιθώρια οδήγησαν ξανά στο συρτάρι το σχέδιο το οποίο συζητείτο πριν από έναν μήνα, για κάποιου είδους τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΘΟ το μέτρο είχε πέσει στο τραπέζι και συζητήθηκε μέσα στον Ιούλιο. Ωστόσο κρίθηκε ότι σε μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τα φορολογικά έσοδα, δημιουργώντας πρόβλημα στις αποφάσεις για περαιτέρω ελαφρύνσεις που θέλει να υλοποιήσει η κυβέρνηση. Έτσι το μέτρο αποσύρθηκε, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η φορολογία ακινήτων

Σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, οι αλλαγές που θα γίνουν θα έχουν στόχο να ανοίξουν κλειστά σήμερα ακίνητα, ώστε να αμβλυνθεί το στεγαστικό πρόβλημα. Μάλιστα, στις συζητήσεις που γίνονται, έχει πέσει και η ιδέα της επιβολής ενός "τέλους αδράνειας" για ακίνητα τα οποία δείχνουν να είναι κλειστά για πολλά χρόνια. Επειδή όμως κάτι τέτοιο θα προκαλούσε αντιδράσεις ως ένας νέος φόρος στα ακίνητα, εξετάζεται το πλέγμα κινήτρων και αντικινήτρων για το άνοιγμα κλειστών κατοικιών να περνάει από την αυξομείωση του ΕΝΦΙΑ κάθε ιδιοκτήτη, χωρίς όμως να υπάρχουν καταληκτικές ρυθμίσεις.

Σε ό,τι αφορά τη σκέψη για μείωση των συντελεστών φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια, το οικονομικό επιτελείο δείχνει απρόθυμο να προχωρήσει. Το βασικό εμπόδιο είναι ότι το μέσο ενοίκιο που δηλώνεται από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές είναι 255 ευρώ, δείγμα του ότι έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ακίνητα. Έτσι, ύστερα από κάποιες πρώτες συζητήσεις που έγιναν για τη μείωση των συντελεστών, κρίθηκε ότι πρώτα θα πρέπει να υπάρξει ένας αξιόπιστος τρόπος καταγραφής των εισοδημάτων από ενοίκια και στη συνέχεια να έχουμε ελαφρύνσεις στους ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι τίμιοι με την εφορία και δηλώνουν στο σύνολό τους τα ενοίκια.

Δεύτερη δόση μέτρων το 2026

Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν θα καλύψουν όλες τις ελαφρύνσεις για το 2026. Με βάση την αρχή ότι κάθε μέτρο που θα εξαγγελθεί θα πρέπει να έχει σίγουρη χρηματοδότηση, πρώτα θα πιστοποιείται ο χώρος και στη συνέχεια θα εξαγγέλλονται μέτρα. Το πακέτο της ΔΕΘ θα βασιστεί σε 1,5 δισ., που αποτελεί υπόλοιπο της υπεραπόδοσης του 2024 και τα επιπλέον έσοδα που υπολογίζονται στο 1 δισ. ευρώ, που θα προέλθουν από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Το κομμάτι της υπεραπόδοσης της οικονομίας για το 2025, δηλαδή η υπέρβαση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ που έχει τεθεί με την αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου 2025-2028, θα μεταφραστεί σε νέες ελαφρύνσεις μόλις πιστοποιηθεί επίσημα από την Eurostat μέσα στον ερχόμενο Απρίλιο, όπως συνέβη και φέτος με την επιστροφή του ενός ενοικίου σε 980.000 νοικοκυριά και το επίδομα των 250 ευρώ σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πώς θα αποδοθεί το υπόλοιπο της υπεραπόδοσης της οικονομίας. Πάντως, σε εκκρεμότητα μπαίνουν οι αυξήσεις του επιδόματος τέκνων και άλλων δύο βασικών ενισχύσεων ΟΠΕΚΑ.

Ως γνωστόν, βάσει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβρη 2024, το επίδομα τέκνων Α21 μαζί με άλλες δύο ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ θα αυξάνονταν σε ποσοστά που θα άγγιζαν ακόμη και το 60% για την τρίτη εισοδηματική κλίμακα. Οι αυξήσεις των επιδομάτων έχουν εξαγγελθεί από τότε πολλές φορές, δεδομένου ότι έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τη μείωση των δικαιούχων των επιδομάτων μετά το ξεκαθάρισμα που έγινε στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ. Ωστόσο δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.

