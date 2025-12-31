Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης συνόδευσαν τον «Άγιο Βασίλη» στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης

Με τη συμμετοχή του Άγιου Βασίλη, ο Διοικητής και αστυνομικό προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης επισκέφθηκαν την Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, στο πλαίσιο εορταστικών δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα.

Κατά την άφιξή τους, τους υποδέχθηκε η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, η οποία τους ευχαρίστησε θερμά για την πρωτοβουλία και τη διαχρονική στήριξη προς τα παιδιά και το έργο του Νοσοκομείου.

Στη διάρκεια της επίσκεψης προσφέρθηκαν δώρα, γλυκίσματα και θερμές ευχές στα παιδιά που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική, συμβάλλοντας στη δημιουργία κλίματος χαράς, αισιοδοξίας και εορταστικής ατμόσφαιρας.

Παράλληλα, ευχές απευθύνθηκαν στους συνοδούς των παιδιών, καθώς και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της Κλινικής, ενόψει των εορτών της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς, της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης επαφής, ιδιαίτερα τις ημέρες των εορτών.