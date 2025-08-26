Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς εντόπισαν φυτεία με 183 δενδρύλλια κάνναβης - ΒΙΝΤΕΟ

Στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας κάνναβης και της διάδοσης των ναρκωτικών στην Καστοριά, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς εντόπισαν, σε δασώδη περιοχή της Καστοριάς, φυτεία με -183- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -20- έως -110- εκατοστά, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθη χθες (25-08-2025) τις βραδινές ώρες, σε περιοχή της Καστοριάς, από προαναφερόμενους αστυνομικούς, 45χρονος αλλοδαπός, διότι όπως προέκυψε από την έρευνα είναι ο καλλιεργητής της φυτείας κάνναβης, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης

Επιπλέον, στο χώρο της φυτείας και στην κατοχή του 45χρονου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν σκαπτικά εργαλεία, σύνεργα, είδη ποτίσματος, σουγιάς με μήκος λάμας -6- εκατοστών, χρηματικό ποσό των -250- ευρώ και -2- κινητά τηλέφωνα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σήμερα (26-08-2025) το πρωί, στην οικία του 45χρονου, σε περιοχή της Καστοριάς, βρέθηκαν διάφορες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους -66,3- γραμμαρίων και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.