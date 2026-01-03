Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου εξιχνίασαν απόπειρα εκβίασης, ψευδή καταγγελία και περιπτώσεις απάτης

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου εξιχνίασαν συνολικά:

(3) περιπτώσεις απάτης μέσω διαδικτύου που αφορούσαν αγορά αντικειμένων τα οποία ποτέ δεν παρέλαβαν οι παθόντες

(2) περιπτώσεις απόπειρας εκβίασης είτε με αποστολή ερωτικών φωτογραφιών, είτε με το πρόσχημα μη καταβολής δεδουλευμένων και καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και

Απάτη σε συνδυασμό με ψευδή κατάθεση και ψευδή καταγγελία,

πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου 2024 – Μαρτίου 2025, σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία εννέα (9) εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία τους περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των (5.297) ευρώ.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.