Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας εξιχνίασαν 6 περιπτώσεις απάτης

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών κατηγορούμενων κατά περίπτωση για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται και τέσσερις άγνωστοι συνεργοί τους κατηγορούμενοι για τα ίδια αδικήματα.

Ειδικότερα, προηγήθηκαν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες την 26-8-2025 στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας σε τρεις περιπτώσεις, ηλικιωμένοι ημεδαποί δέχθηκαν τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστους δράστες, οι οποίοι προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους λογιστικών γραφείων τους ζητούσαν να συγκεντρώσουν χρήματα και χρυσαφικά που υπήρχαν στην κατοχή τους, με το πρόσχημα ότι απαιτείται να γίνει καταγραφή τους για την αποφυγή επιβολής προστίμου ή για να διπλασιαστούν οι αξίες τους.

Με αυτό τον τρόπο οι δράστες έπεισαν τα θύματά τους να παραδώσουν συνολικά χρυσαφικά, εκτιμώμενης αξίας -17.500- ευρώ και χρήματα, ύψους -1.450- ευρώ, στην ημεδαπή δράστιδα, η οποία όπως προέκυψε μετέβαινε στις οικίες τους με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας έτερου ημεδαπού δράστη, που οδηγούσε ο τρίτος ημεδαπός συνεργός τους.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα των ανωτέρω αστυνομικών σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέστου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, εξιχνιάσθηκαν ακόμη τρεις περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης, που πραγματοποιήθηκαν την 27-8-2025 σε περιοχές της Χρυσούπολης Καβάλας, όπου με την ίδια μεθοδολογία και με πρόσχημα ότι τα θύματα δικαιούνται κάποιο επίδομα είτε ότι έχουν οφειλή ή πρέπει να δηλώσουν τα χρήματα και τα χρυσαφικά τους στην Εφορία, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν τρεις ηλικιωμένους ημεδαπούς, αποσπώντας τους συνολικά το χρηματικό ποσό των -7.000- ευρώ και χρυσαφικά – τιμαλφή, εκτιμώμενης αξίας -2.900- ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Δράμας, ενώ το προανακριτικό έργο ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.