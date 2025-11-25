Αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως και Δέλτα εξιχνίασαν περιπτώσεις κλοπών και πλαστογραφίας

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως και Δέλτα, εξιχνίασαν συνολικά:

1 κλοπή από όχημα σε συνδυασμό με απόπειρα απάτης με κλαπείσα κάρτα,

2 κλοπές με παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής,

2 κλοπές από καταστήματα,

2 κλοπές Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και

5 περιπτώσεις πλαστογραφίας πινακίδων κυκλοφορίας και αδειών κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων σε συνδυασμό με (3) περιπτώσεις αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.

πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου 2022 – Νοεμβρίου 2025, σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δέκα τεσσάρων (14) εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία τους περιλαμβάνει το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, διάφορα προϊόντα, κωδικούς δύο καρτών άυλης πληρωμής αξίας (100) ευρώ έκαστη, καθώς και δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα οποία ανευρέθησαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.