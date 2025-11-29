Αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Χαλκηδόνος εξιχνίασαν περιπτώσεις ληστειών, κλοπών και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό:

– αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης εξιχνίασαν συνολικά:

(1) περίπτωση ληστείας και εκβίασης και

(2) περιπτώσεις κλοπών (μία κλοπή οχήματος και μία κλοπή τσάντας).

Οι προαναφερόμενες πράξεις τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από μέσα Δεκεμβρίου 2024 έως τέλη Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή αρμοδιότητας τους, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τεσσάρων (4) συνολικά δραστών.

Η λεία αφορά σε αντικείμενα αξίας (650) ευρώ, ήτοι (2) κινητά τηλέφωνα, (1) υπολογιστή παλάμης και (1) τσάντα, το χρηματικό ποσό των (50) ευρώ και (1) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο στη συνεχεία ανευρέθηκε.

– αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος εξιχνίασαν συνολικά:

(1) ληστεία δρόμου,

(1) περίπτωση κλοπής με τη μέθοδο του εναγκαλισμού και

(1) περίπτωση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε ενήλικη γυναίκα σε συνδυασμό με εξύβριση.

Οι προαναφερόμενες πράξεις τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 04 έως 28 Αυγούστου 2025, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών (3) συνολικά δραστών.

Η λεία του αφορά στο χρηματικό ποσό των (350) ευρώ και (1) χρυσή αλυσίδα με σταυρό.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.