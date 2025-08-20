Αστυνομικοί των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 10 άτομα

Στην αυτόφωρη σύλληψη δέκα (10) ατόμων, σε διάφορες περιοχές του Νομού, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά την υλοποίηση ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Αναλυτικότερα, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν:

(3) άτομα για δύο περιπτώσεις παράβασης του Νόμου περί Όπλων. Αναφορικά με την πρώτη περίπτωση, στο πλαίσιο αναζήτησης ημεδαπού άντρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, διενεργήθηκε έρευνα, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, σε τριώροφη κατοικία όπου διέμενε με τους γονείς και την αδερφή του, στην περιοχή του Δενδροποτάμου, αλλά και σε αποθήκη που χρησιμοποιούσαν, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

Περίστροφο αερίου

Περίστροφο με αποξασμένο αριθμό

Πιστόλι

Καραμπίνα

Επαναληπτική καραμπίνα

Σπαθί τύπου κατάνα

Δύο κενές γεμιστήρες

Φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

25 κινητά τηλέφωνα

Καταγραφικό συνδεδεμένο σε οθόνη τηλεόρασης στο οποίο καταγράφοντας εικόνες δημόσιου χώρου και δρόμου από πέντε (5) κάμερες και

550 ευρώ.

Εντός της οικίας βρέθηκαν και συνελήφθησαν οι δύο ημεδαπές γυναίκες της οικογένειας, ηλικίας 56 και 29 ετών, ενώ αναζητούνται οι δύο άντρες.

Σε ότι αφορά τη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη 40χρονος ημεδαπός άντρας, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής και με αφορμή την εμπλοκή του σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Αεροβόλο όπλο αμπούλας με τοποθετημένη αμπούλα

(2) μαχαίρια

Οξειδωμένος μπαλτάς και

Φυσίγγια διαφόρων τύπων.

(2) άτομα για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα.

Οι αστυνομικοί έλεγχοι συνεχίζονται συστηματικά και σε καθημερινή βάση.