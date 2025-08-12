PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Aστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου, Θέρμης και Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν 5 άτομα

23:14 | 12/08/2025

Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το διήμερο 09-10/08/2025, αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου, Θέρμης και Κορδελιού – Ευόσμου, συνέλαβαν συνολικά πέντε (05) άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
