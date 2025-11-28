Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας έβαλαν τέλος στην εγκληματική δράση -2- ατόμων, που εμπλέκονται σε περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων που σημειώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στις περιοχές Παλαιοχωρίου, Κουσπάδων και Αγίου Νικολάου της Νότιας Κέρκυρας.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς ηλικίας 34 και 43 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τους πραγματοποιήθηκε, προχθες 26 Νοεμβρίου 2025, αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), ενώ τις έρευνες συνέδραμαν το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων και το Αστυνομικό Τμήμα Νότιας Κέρκυρας.

Ειδικότερα, από την ανάλυση πληροφορικών δεδομένων και την αξιοποίηση στοιχείων που συνελέγησαν, διαπιστώθηκε ότι οι δύο δράστες, κατά το τελευταίο 15ημερο, αφαίρεσαν πλήθος μπρούτζινων και άλλων μεταλλικών αντικειμένων (σταυροί κ.α.) από τρία κοιμητήρια και διέρρηξαν Ιερό Ναό και καφενείο αφαιρώντας -κατά περίπτωση- μπρούτζινα και χρυσά αντικείμενα, το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ, -25- προϊόντα καπνού και -1- κινητό τηλέφωνο, ενώ προέβησαν σε μία ακόμη διάρρηξη σε αποθήκη έτερου καφενείου χωρίς να αφαιρέσουν κάτι.

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων εκτιμάται στο ποσό των -11.116- ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους υπαίθριος χώρους αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-15- προϊόντα καπνού,

-8- μπρούτζινα αντικείμενα (σταυροί, κ.α.),

τμήματα μπρούτζινων αντικειμένων και

-1- κινητό τηλέφωνο

Σημειώνεται, ότι κατά το παρελθόν οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.