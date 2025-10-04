Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς εντόπισαν σε δασική περιοχή καβάτζα ναρκωτικών

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, συνελήφθησαν προχθες (02-10-2025) τις μεσημβρινές ώρες, σε δασική περιοχή της Καστοριάς, -3- ημεδαποί, ένας ανήλικος, ένας 18χρονος και ένας 19χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, σχετικά με άτομα που διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών στην πόλη της Καστοριάς, εντοπίσθηκαν χθες, οι προαναφερόμενοι σε δασική περιοχή της Καστοριάς, σε χώρο που χρησιμοποιούσαν ως καβάτζα για την απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό τη περαιτέρω διακίνηση αυτών, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Καστοριάς.

Διαβάστε επίσης

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην καβάτζα και στην οικία του 18χρονου στην Καστοριά, καθώς και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -37- γραμμαρίων,

-1-ζυγαριά ακριβείας,

-2- ανταλλακτικές μπαταρίες,

-42- πλαστικές συσκευασίες τύπου zip,

-3- κινητά τηλέφωνα με -3- κάρτες sim και

βάζο με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη και ο γονέας του ανήλικου, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για «παραμέληση εποπτείας ανηλίκου».

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.