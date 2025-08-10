Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε., υπό τον συντονισμό του επικεφαλής τους, έσωσαν τη ζωή ενός πολίτη

Άμεση και αποτελεσματική ήταν η επέμβαση της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) -Ο2 σε περιστατικό με άτομο που απειλούσε να δώσει τέλος στη ζωή του, το απόγευμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου στη Νέα Καλλικράτεια.

Κατόπιν σήματος για άτομο με αυτοκτονικές τάσεις, η ομάδα κινητοποιήθηκε άμεσα υπό τον συντονισμό του επικεφαλής της, ανθυπαστυνόμου, και μέσα σε μόλις 1,5 ώρα κατάφερε να εντοπίσει το άτομο, το οποίο βρισκόταν σε ψυχολογικά επιβαρυμένη κατάσταση.

Με ψυχραιμία, επαγγελματισμό και συντονισμένες ενέργειες, τα μέλη της ΟΠΚΕ προσέγγισαν τον άνδρα με ασφάλεια και κατάφεραν να αποτρέψουν το μοιραίο. Στη συνέχεια, του παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα.

Η επιχείρηση αυτή αναδεικνύει την ετοιμότητα, την εμπειρία και την κοινωνική αποστολή της ΟΠΚΕ, η οποία δεν περιορίζεται στην καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά εκτείνεται και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.