Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον έπιασαν με πιστόλι, γεμιστήρα και φυσίγγια

Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 17-9-2025 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, 35χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν όχημα με συνοδηγό τον 35χρονο και το κάλεσαν σε έλεγχο.

Μετά από έρευνα στο χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο και κατασχέθηκε, πιστόλι και γεμιστήρας με -10- φυσίγγια.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεταμόρφωσης, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.