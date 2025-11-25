Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν 6 άτομα - Διέρρηξαν κοινωνικό φαρμακείο στην περιοχή των Αχαρνών

Συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 23-11-2025 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή των Αχαρνών, -5- ανήλικοι 13, 15 και 16 ετών, καθώς και ενήλικος -19- ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, ανωτέρω κατηγορούμενοι πρωινές ώρες της 23-11-2025 διέρρηξαν κοινωνικό φαρμακείο στην περιοχή των Αχαρνών και προκάλεσαν φθορές σε υαλοπίνακα.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατόπιν αναζητήσεων, εντόπισαν τους -6- κατηγορούμενους σε παρακείμενο σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.