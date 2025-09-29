Αστυνομικοί κλήθηκαν σε απολογία - Ανακοίνωση Αστυνομικής Ένωσης

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Με αφορμή τις κλήσεις σε απολογία που παρέλαβαν συνάδελφοι μας υπηρετούντες στο Α.Τ. Μεσολογγίου και την τιμωρία τους με πρόστιμο από τον Διοικητή τους, με πρόσχημα τη μη διεκπεραίωση προκαταρκτικών παραγγελιών της τοπικής εισαγγελίας σε διάστημα δύο μηνών, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε τα εξής:

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με το άρθρο 243 παρ. 2 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η προκαταρκτική εξέταση έχει συνοπτικό χαρακτήρα και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την κίνηση ή μη της ποινικής δίωξης δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες ή και περισσότερο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης πράξης του αρμόδιου Εισαγγελέα. Επομένως, οποιαδήποτε εσωτερική διαταγή επιπέδου τμήματος με «προθεσμία» δύο μηνών, η οποία δεν προβλέπεται από τον ΚΠΔ, συνιστά αυθαίρετη ερμηνεία και δεν μπορεί να αποτελέσει βάση πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης για τους συναδέλφους.

Περαιτέρω, οι αστυνομικοί – ανακριτικοί υπάλληλοι, απόφοιτοι των Σχολών Αστυφυλάκων, δεν εκτελούν αποκλειστικά προανακριτικά καθήκοντα αλλά ταυτόχρονα επιφορτίζονται με πλήθος μη ανακριτικών αρμοδιοτήτων (μέτρα τάξης, εκτέλεση περιπολιών, στατικές φυλάξεις, επιδόσεις κ.α.). Υπό αυτό το πρίσμα, η απαίτηση ολοκλήρωσης δικογραφιών σε χρόνο συντομότερο του νομίμως προβλεπόμενου δεν είναι ρεαλιστική και στερείται νομικής βάσης.

Αξίζει δε να σημειωθεί – και να τονιστεί ιδιαιτέρως – ότι οι συγκεκριμένες αναφορές στράφηκαν κατά αστυνομικών που έχουν ήδη αποσπασθεί ή μετατεθεί. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ξεκάθαρα χαρακτήρα εκδικητικό και τιμωρητικό και όχι ουσιαστικό έλεγχο υπηρεσιακής απόδοσης. Όταν μάλιστα η «τιμωρία» των συναδέλφων στηρίζεται αποκλειστικά σε εσωτερική διαταγή που εκδόθηκε στις 20-11-2024 από τον Διοικητή του Α.Τ. Μεσολογγίου, χωρίς πουθενά να αναφέρεται ως σχετικό ο ΚΠΔ – ο οποίος είναι το μόνο νομοθετικό κείμενο που ρυθμίζει τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης – τότε είναι προφανές ότι πρόκειται για αυθαίρετη και νομικά αβάσιμη πρακτική.

Η στοχοποίηση συναδέλφων που δεν υπηρετούν πλέον στο Τμήμα, με βάση μια απλή εσωτερική διαταγή που αντιφάσκει με τον ΚΠΔ, όχι μόνο δεν υπηρετεί τη νομιμότητα αλλά υπονομεύει το κύρος της Διοίκησης και αναδεικνύει μικροπρεπείς σκοπιμότητες.

Υπό αυτές τις συνθήκες ανακύπτει μείζον ζήτημα νομιμότητας αλλά και πειθαρχικής και ποινικής ευθύνης όσων καταστρατηγούν το ισχύον νομικό πλαίσιο, εκθέτουν τους υφισταμένους τους και επιχειρούν να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους.

Ως Ένωση καταγγέλλουμε απερίφραστα την πρακτική αυτή και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και το κύρος των συναδέλφων μας απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ. Δ.Α. Αιτωλίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΟΤΣΙΚΑΣ Πέτρος ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ Αδάμ