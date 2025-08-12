Aστυνομικοί κίνησαν γη και ουρανό και έσωσαν την …παρτίδα - 60.000 ευρώ θα έχανε μία γυναίκα

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Αυτή η γιαγιά στο Ηράκλειο μάλλον πρέπει να παίξει Τζόκερ. Τόσο τυχερή στάθηκε μέσα στην ατυχία της. Δεν είναι λίγο πράγμα το ένα μεσημέρι να δίνει στο χέρι των απατεώνων «ζεστό» χρήμα 60.000 ευρώ για να «σώσει» τον γιο και την νύφη της που είχαν δήθεν τραυματιστεί βαριά σε τροχαίο και το επόμενο μεσημέρι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, να έχουν στο χέρι την 39χρονη «εισπράκτορα» και σχεδόν όλο το ποσό, περίπου 59.000 ευρώ! Μέσα σε ένα 24ωρο οι αστυνομικοί κίνησαν γη και ουρανό, ακολούθησαν τα «ίχνη» της 39χρονης Τσέχας που έφυγε άρον-άρον εκτός Κρήτης με το πλοίο της γραμμής και ήδη είχε επιβιβαστεί σε υπεραστικό λεωφορείο ώστε να μεταβεί «καρφί» στην Βουλγαρία για τον διαμοιρασμό των κερδών. Και η 92χρονη γιαγιά του Ηρακλείου δεν ήταν το μοναδικό θύμα. Δύο ημέρες πριν η ίδια γυναίκα είχε εισπράξει το ποσό των 5000 ευρώ από 88χρονη γιαγιά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου με ανάλογο σενάριο. Αυτή τη φορά ήταν η κόρη που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και χρειάζονταν χρήματα για την επέμβαση.

Ας δούμε όμως πώς το χρονικό της όλης υπόθεσης και τους χειρισμούς της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Το περιστατικό του Αγίου Νικολάου προηγήθηκε χρονικά αφού συνέβη νωρίς το μεσημέρι της 8ης Αυγούστου. Η 39χρονη Τσέχα που φέρεται να διέμενε στον Άγιο Νικόλαο εισέπραξε το ποσό των 5000 ευρώ δήθεν για τα ακριβά αναλώσιμα υλικά του χειρουργείου, όμως το μεσημέρι της 10ης Αυγούστου εντοπίζεται να φθάνει στο Ηράκλειο. Προφανώς είχε λάβει αυτές τις οδηγίες από το κύκλωμα μήπως και «αλιεύσουν» μεγαλύτερα …ψάρια. Στο Ηράκλειο η Τσέχα έκλεισε το δωμάτιο του ξενοδοχείου για δύο ημέρες. Σχεδόν αμέσως μετά την άφιξη της όμως κάλεσε ταξί και κατευθύνθηκε στην διεύθυνση κατοικίας της 92χρονης γιαγιάς, όπως της υποδείχθηκε, από την οποία πήρε την τσάντα με τις 60.000 ευρώ. Το ίδιο βράδυ επιβιβάστηκε στο πλοίο της γραμμής για Πειραιά. Ήταν τόσο καλή η «μπάζα» που της ζητήθηκε να μην παρατείνει την παραμονή της στην Κρήτη.

Η υπερήλικη, όπως έγραψε το Cretalive.gr, δέχθηκε το τηλεφώνημα του τρόμου στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής. Ήταν με απόκρυψη. Στην άλλη άκρη κάποιοι εκλιπαρούσαν σπαρακτικά για βοήθεια. Ήταν δήθεν ο γιος της γιαγιάς και ένας γιατρός. Την έπεισαν ότι ο γιος και η σύζυγος του είχαν ένα τροχαίο και είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Το χειρουργείο ήταν μονόδρομος για την σωτηρία τους αλλά τα υλικά που θα χρησιμοποιούνταν στην επέμβαση ήταν πανάκριβα. Η δύσμοιρη γιαγιά μέσα στην στεναχώρια και την σύγχυση της τα έχασε. Το μόνο που ήθελε ήταν να βοηθήσει τα παιδιά της. Τους είπε ότι είχε στο σπίτι το ποσό των 60.000 ευρώ, το οποίο παρέδωσε εξ ολόκληρου σε 39χρονη Τσέχα.

Πολύ γρήγορα οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου εντόπισαν τα «ίχνη» της 39χρονης, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, ταξίδευε με το πλοίο της γραμμής για Πειραιά. Πού πήγαινε όμως; Με έντεχνο τρόπο αστυνομικοί κατάφεραν να έχουν μία τηλεφωνική επικοινωνία με την Τσέχα και τότε διαπίστωσαν ότι βρισκόταν σε υπεραστικό λεωφορείο. Το είχε πάρει από την Αθήνα και ο τελικός προορισμός ήταν η Βουλγαρία. Στο 2ο χιλιόμετρο Λάρισας-Θεσσαλονίκης την εντόπισαν και οπτικά. Αστυνομικοί της Ασφάλειας Λάρισας που ήδη είχαν λάβει σχετικό σήμα από το Ηράκλειο βρίσκονταν επί ποδός. Λάρισα-Λάρισα, τους είδε και …λαχτάρισε η Τσέχα τους αστυνομικούς που την συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ήταν πραγματικά ευτύχημα ότι έφερε ακόμα πάνω της τα χρήματα που είχε αποσπάσει από την 92χρονη στο Ηράκλειο, σχεδόν το σύνολο αυτό, περίπου 59.000 ευρώ. Όσον αφορά στο ποσό των 5000 ευρώ που απέσπασε από την 88χρονη στον Άγιο Νικόλαο, ισχυρίστηκε ότι της ζητήθηκε να τα παραδώσει σε κάποιο πρόσωπο στον Πειραιά, πριν επιβιβαστεί στο υπεραστικό λεωφορείο.

