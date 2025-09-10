Αστυνομικοί καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στην ανακρίτρια

Εξηγήσεις στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση του ελλείμματος, το οποίο αποκαλύφθηκε σε αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, μετά την αυτοκτονία (τον Οκτώβριο του 2022) υπαστυνόμου που επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος οικονομικού της Ασφάλειας, καλούνται να δώσουν αστυνομικοί - αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ..

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η «μαύρη τρύπα» φαίνεται να υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ και συνδέεται με χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες, όπως οδοιπορικά αστυνομικού προσωπικού, λόγω μετακινήσεων ή αποσπάσεων κ.ά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα χρήματα της διαχείρισης φαίνεται πως κατέληξαν σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και τυχερά παίγνια.

Ανάμεσα σε αυτούς που θα λογοδοτήσουν στην ανακρίτρια είναι διαχειριστές διευθύνσεων της ΕΛ.ΑΣ. στη συμπρωτεύουσα που διέθεταν, ατύπως, οικονομικά ποσά στον αυτόχειρα διαχειριστή, διευκολύνοντάς τον στην κάλυψη των αναγκών του ταμείου του, όπως επίσης πρόσωπο που ασκούσε εποπτικό ρόλο στις οικονομικές υπηρεσίες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας βασίζεται στα συμπεράσματα διαχειριστικού ελέγχου, ενώ αφορά πράξεις, όπως ψευδή βεβαίωση, παράβαση καθήκοντος κ.ά.