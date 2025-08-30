Αστυνομικοί έθεσαν υπο παρακολούθηση διαμέρισμα - Εντοπίστηκαν επικίνδυνοι δράστες

Στο πλαίσιο ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας σε βάρος οδηγού ταξί που έλαβε χώρα την 20-8-2025 στην περιοχή του Περιστερίου, για την οποία είχαν συλληφθεί εντός των ορίων του αυτοφώρου, 22χρονη και 32χρονη και αναζητούνταν οι συνεργοί τους.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες της 26-8-2025 στην Αθήνα -2- άνδρες ηλικίας 27 και 36 ετών, καθώς και -2- γυναίκες ηλικίας 22 και 32 ετών για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών αναφορικά με άτομα τα οποία αποκρύπτουν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ναρκωτικές ουσίες τις οποίες στη συνέχεια διαθέτουν προς πώληση, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, αφού έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση το εν λόγω διαμέρισμα, εντόπισαν τους κατηγορούμενους και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες ηλικίας 27 και 36 ετών είναι τα πρόσωπα που αναζητούνταν ως εμπλεκόμενοι στο προαναφερθέν περιστατικό ληστείας σε βάρος του οδηγού ταξί, για το οποίο είχαν συλληφθεί στα όρια του αυτοφώρου οι -2- νεαρές κατηγορούμενες.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-2- πυροβόλα όπλα (πιστόλια) οπλισμένα με φυσίγγιο στη θαλάμη,

-2- γεμιστήρες,

-19- φυσίγγια,

διαρρηκτικά εργαλεία,

το χρηματικό ποσό των -770- ευρώ,

μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών και

-6- συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Σημειώνεται ότι άπαντες οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα και διαθέτουν βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.