Αστυνομικοί έθεσαν οικίες υπό διακριτική επιτήρηση - Δύο συλλήψεις και εξιχνίαση εγκλήματος

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών ανθρωποκτονία σε βάρος 31χρονου αλλοδαπού, που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες της 10-10-2025 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποίησαν ως δράστες της υπό διερεύνηση ανθρωποκτονίας -2- αλλοδαπούς ηλικίας 29 και 38 ετών, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμα ένα άτομο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης της εν λόγω ανθρωποκτονίας, οι αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας αφού έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση οικίες στις οποίες όπως είχε προκύψει από την προανακριτική έρευνα διέμεναν οι κατηγορούμενοι, πρωινές ώρες της 6-11-2025 στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντόπισαν αυτούς και τους οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τετελεσμένη ανθρωποκτονία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρπαγή και ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και -κατά περίπτωση- για απείθεια.

Σημειώνεται ότι ο 38χρονος στη θέα των αστυνομικών τράπηκε σε φυγή, αλλά ακινητοποιήθηκε άμεσα.

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, προέκυψε ότι οι δράστες πρωινές ώρες της 10-10-2025 ακινητοποίησαν με τη χρήση βίας 48χρονο αλλοδαπό, συγκάτοικο του 31χρονου, τη στιγμή που εξερχόταν από την οικία τους και τον εξανάγκασαν να τους παρέχει πρόσβαση στο εσωτερικό της, όπου, αφού τον ακινητοποίησαν δένοντας τους καρπούς του, στη συνέχεια με χρήση σωματικής βίας και αιχμηρών αντικειμένων του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Κατόπιν, ανέμεναν τον 31χρονο και όταν εκείνος εισήλθε στην οικία απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, τον ακινητοποίησαν δένοντάς του τα χέρια, τον γρονθοκόπησαν και έκαναν χρήση αιχμηρού αντικειμένου με αποτέλεσμα να του επιφέρουν θανάσιμα τραύματα.

Από το εσωτερικό της οικίας οι δράστες αφαίρεσαν οικοδομικά εργαλεία και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ παραβίασαν και χρηματοκιβώτιο.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση της ανθρωποκτονίας,

-106- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

τα οικοδομικά εργαλεία και οι ηλεκτρικές συσκευές που είχαν αφαιρεθεί από την οικία του 31χρονου,

-40- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

περίστροφο,

σιδερογροθιά και

-4- ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.