Αυτές είναι οι Ημερομηνίες Καταβολής Μισθοδοσίας Στελεχών ΕΔ-ΣΑ για το 2025 (ΠINAKAΣ)

Ημερομηνίες Καταβολής Μισθοδοσίας του έτους 2025 στον παρακάτω πίνακα:
|A/A
|ΜΗΝΑΣ
|ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
|(1)
|Ιανουάριος 2025
|Παρασκευή 24 Ιαν. 2025
|(2)
|Φεβρουάριος 2025
|Τετάρτη 26 Φεβ. 2025
|(3)
|Μάρτιος 2025
|Τετάρτη 26 Μαρ. 2025
|(4)
|Απρίλιος 2025
|Πέμπτη 24 Απρ. 2025
|(5)
|Μάϊος 2025
|Δευτέρα 26 Μαϊ. 2025
|(6)
|Ιούνιος 2025
|Πέμπτη 26 Ιουν. 2025
|(7)
|Ιούλιος 2025
|Πέμπτη 24 Ιουλ. 2025
|(8)
|Αύγουστος 2025
|Τρίτη 26 Αυγ. 2025
|(9)
|Σεπτέμβριος 2025
|Πέμπτη 25 Σεπ. 2025
|(10)
|Οκτώβριος 2025
|Παρασκευή 24 Οκτ. 2025
|(11)
|Νοέμβριος 2025
|Τετάρτη 26 Νοε. 2025
|(12)
|Δεκέμβριος 2025
|Τρίτη 23 Δεκ. 2025
Πηγή: staratalogia.gr