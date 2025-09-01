Αστυνομικοί έσωσαν άνδρα που υπέστη έμφραγμα – Του έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 10 λεπτά

Συγκλονιστικές ήταν οι προσπάθειες δύο αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου για να σώσουν έναν 70χρονο άνδρα που υπέστη έμφραγμα στην κεντρική πλατεία της Κορίνθου, απέναντι από το Αστυνομικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, oι δύο αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου έδρασαν άμεσα, πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για περίπου 10 λεπτά μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Η αφοσίωση και η ψυχραιμία τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην διάσωση του ηλικιωμένου, ο οποίος κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του.

korinthostv.gr