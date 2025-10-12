Αστυνομικοί έλαβαν εξειδικευμένη εκπαίδευση

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. έλαβαν εξειδικευμένη καθοδήγηση για την υποστήριξη παιδιών-θυμάτων, με έμφαση στην ασφάλεια και την αξιοπρέπεια τους!

Πολυτίμη καθοδήγηση για το πως μπορούν να προσεγγίσουν και να υποστηρίξουν ανήλικα θύματα κακοποίησης, με τρόπο που να προάγει την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια τους, έλαβαν αστυνομικοί μέσα από τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του Κέντρου Δικαιωμάτων του Παιδιού το οποίο λειτουργεί με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Unicef.

Στα θρανία κάθισαν αυτή τη φορά στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου τα οποία επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο διαλέξεων και βιωματικών εργαστηρίων με βασικούς ομιλητές τον επικεφαλής της Γιούνισεφ στην Ελλάδα, δόκτορα Χασάν Καχίλ και την Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας Όλγα Θεμελή.

Όπως εξήγησε η κ. Θέμελη η χώρα μας έχει ικανό νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των περιστατικών. Όμως ο τρόπος διερεύνησης και διαχείρισης των περιστατικών είναι εκείνος που εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι καθώς καταλήγει να προκαλεί νέο τραυματισμό των θυμάτων που χρειάζονται στήριξη και προστασία των δικαιωμάτων τους.

Το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με τη UNICEF αποκτά ενεργό ρόλο στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και την προστασία ανήλικων θυμάτων.

Η εκπαιδευτική δράση συνεχίζεται με την κατάρτιση στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, στο πλαίσιο των κοινών προσπαθειών για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας σεβασμού και υπεράσπισης των παιδιών στην πράξη.

